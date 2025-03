Het aandeel van Roularta Media Group is vrijdagochtend om elf uur een kwart hoger geschoten nadat de beurshandel in het aandeel eerst was opgeschort. De oprichtersfamilie De Nolf had immers bekendgemaakt dat ze een overnamebod doet op de resterende aandelen van Roularta. Raakt de overname rond, dan verdwijnt Roularta van de beurs.