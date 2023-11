In de tweede week van januari reikt onze redactie al voor de 39ste keer de trofee Manager van het Jaar uit. De meest prestigieuze award voor een Belgische bedrijfsleider. We stellen u graag de drie kandidaten voor, want u kan mee bepalen wie van hen met de onderscheiding naar huis gaat. Iedereen kan namelijk nog een maand lang z’n stem uitbrengen.