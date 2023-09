BEKIJK – Luikse Abscint haalt 3 miljoen op om innovatieve borstkankerdiagnose te testen

Borstkanker nauwkeuriger diagnosticeren, zodat patiënten sneller de juiste behandeling krijgen. Dat is de ambitie van het Luikse biotechbedrijf Abscint. De spin-off van de VUB en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie heeft in een nieuwe financieringsronde 3 miljoen euro opgehaald. Daarmee zal ze in meerdere ziekenhuizen een klinische studie opzetten bij patiënten met uitgezaaide borstkanker.