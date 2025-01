De Gentse luierproducent Woosh lanceert de eerste give-backluier. Dat is een wegwerpluier die door de producent zelf gerecycleerd wordt tot nieuwe grondstoffen. Woosh levert vandaag luiers aan zo’n 1000 kinderdagverblijven in ons land en haalt z’n gebruikte luiers na gebruik zelf op om ze te recycleren. Luiers as a Service dus.