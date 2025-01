Limburg is de populairste provincie geworden onder jonge vastgoedkopers. De vastgoedprijzen zijn er achtergebleven op de rest van Vlaanderen en dat trekt de aandacht. Dat is een opmerkelijke trend die de notarissen het voorbije jaar optekenden op onze vastgoedmarkt. Een markt die zich in de tweede jaarhelft hersteld heeft, na een zwakke start.