België is het op één na kwetsbaarste land van 18 geïndustrialiseerde landen als het over de vergrijzingskosten gaat. Alleen Italië is nog kwetsbaarder. Dat blijkt uit een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Het onderzoek kwam aan bod tijdens de voorstelling van de macro-economische vooruitzichten van de bank voor 2024.