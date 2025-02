De Democraten bieden fel weerwerk tegen de draconische besparingsplannen van president Trump en zijn bondgenoot Elon Musk. In de parlementscommissie Overheidshervormingen schoten ze met scherp op de -volgens hen- asociale en ronduit gevaarlijke ingrepen van het nieuwe Department of Government Efficiency oftewel DOGE. Maar de Democraten zijn in de minderheid in het Amerikaanse Congres. Ze moeten daarom rekenen op rechtbanken om Trump en Musk te stoppen.