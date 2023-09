In Brussel is vandaag de rechtszaak in beroep gestart van de vzw Klimaatzaak. Die vraagt samen met ruim 58.000 mede-eisers dat de rechter de Belgische Staat verplicht tot een ambitieuzer klimaatbeleid. Ze eist dat de regeringen bindende klimaatdoelstellingen opgelegd krijgen, verbonden aan een dwangsom.