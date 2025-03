Dit jaar viert het klassieke ‘Klarafestival’ z’n 20e verjaardag. Het festival is een succesformule, ook al kiest het voor een moeilijker genre. En dat dankt het aan z’n langdurige partnerships. Met grote concertzalen, met de openbare omroep, maar ook met z’n zogenaamde “structurele partner”, consultancygroep KPMG. We nemen u graag mee naar Bozar in Brussel, waar nog volop gerepeteerd wordt.