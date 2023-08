BEKIJK – Kinepolis ziet toekomst door Barbieroze bril

Bioscoopuitbater Kinepolis heeft een ijzersterk halfjaarrapport kunnen voorleggen: 20 procent meer omzet tegenover dezelfde periode in 2019, het laatste jaar vóór de pandemie. En dat hoewel het aantal bezoekers nog niét op précorona-niveau zit. Om die prestatie te vieren, stak het topmanagement zichzelf in een knalroze outfit. Een knipoog naar de kaskraker “Barbie” die Kinepolis een knalzomer bezorgt. Met nog een hele resem topfilms in aantocht, verwacht de cinemaketen ook in de belangrijke tweede jaarhelft nog vuurwerk.