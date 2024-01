Belgische start- en scale-ups in de techwereld leveren topkwaliteit maar stappen vaak veel te laat af op grote, buitenlandse financiers. Dat zegt topinvesteerder Jürgen Ingels, dit weekend in Trends Talk. Met zijn tech-fonds Smartfin investeert Ingels al 10 jaar in groeibedrijven. Hij zet mee zijn schouders onder SuperNova, een groot tech-event in maart, samen met Flanders Technoloy & Innovation. Het moet de mega-investeerders en de dollars naar Vlaanderen halen.