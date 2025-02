Drie jonge twintigers nemen samen in één klap zowel eventcentrum Brabanthal in Haasrode als tapverhuurder Belgotap in Wijgmaal over. Daarmee zijn de vrienden niet aan hun proefstuk toe. Vorig jaar kochten ze ook al ijshuis ’t Galletje in Leuven, en vier jaar geleden openden ze een paintballsite in Veltem.