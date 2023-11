Binnen twee jaar kun je in Manhattan – New York een elektrische luchttaxi te nemen die je in amper 7 minuten naar JFK-Airport brengt. Dat belooft het beursgenoteerde Californische Joby Aviation, dat de steun geniet van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines en van de stad New York. De eerste proefvluchten zijn alvast gestart. Nog zonder passagiers.