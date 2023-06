Jef Colruyt is nooit happig geweest op persconferenties, maar vandaag maakte daar toch een uitzondering op. Aanleiding is de machtsoverdracht aan de top van de Colruyt Groep. Gisteravond gaven we u al uitgebreid mee dat Jef Colruyt er voorzitter blijft, maar over goed twee weken zijn CEO-petje doorgeeft aan de 56-jarige operationeel directeur Stefan Goethaert. Tijd voor een uitgebreide voorstelling.