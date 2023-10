Drie jaar na zijn beursgang heeft het Luikse Hyloris de goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA beet voor een van de grotere producten in zijn pijplijn: intraveneuze pijnmedicatie, die patiënten krijgen na een operatie. Het middel verlicht sneller pijn en lijdt tot minder opioïdengebruik. Daarmee raakt het farmabedrijf een gevoelige snaar in de VS.