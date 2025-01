De inwoners van Sint-Helena kunnen straks elektrisch rondrijden op hun eiland. En dat is bijzonder, want Sint-Helena is een van de méést afgelegen eilanden ter wereld, pal in de Atlantische Oceaan. Het Noorse green-tech bedrijf Easee heeft er nu een eerste laadpaal geïnstalleerd en onderzoekt hiermee de haalbaarheid van elektrisch rijden in uitdagende omgevingen.