De Hollywoodstaking van 2023 weegt op de jaarcijfers van 2024 bij Kinepolis. Het jaar begon uitzonderlijk zwak bij gebrek aan Amerikaanse blockbusters. De tweede jaarhelft was dan weer ongezien sterk. Maar per saldo zijn de omzet en winst toch teruggevallen. Toch blijft de bioscoopgroep erin slagen om de omzet per bezoeker op te trekken. En daarvoor gooit Kinepolis alweer een nieuw wapen in de strijd: de “cosy lounge”.