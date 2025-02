BEKIJK – Hans Bourlon over het succes van Het Kunstuur: 270.000 bezoekers in 5 jaar

Het Kunstuur in Mechelen bestaat vijf jaar en viert dat met een speciale jublieumtentoonstelling vol topwerken uit eerdere edities. Het concept, waarbij bezoekers in precies één uur tijd langs dertig kunstwerken worden geleid, werd bedacht door Studio 100-CEO Hans Bourlon en zijn broer Joost. De voorbije vijf jaar vonden al 270.000 mensen hun weg naar Het Kunstuur. Hans Bourlon licht het succes ervan toe in onze studio.