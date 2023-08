In Waver is de Britse farmagigant GSK gestart met de bouw van een nieuwe eenheid voor de productie van gevriesdroogde vaccins. Het gaat om een investering van ruim 250 miljoen euro. De nieuwe fabriek moet tegen 2027 klaar zijn. Die zal niet onmiddellijk extra banen opleveren. Maar volgens premier Alexander De Croo is de investering wel ‘een teken van vertrouwen in ons land’.