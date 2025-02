Croky Chips realiseerde vorig jaar al een forse groeiversnelling, en wil daar nu nog een turbo op zetten. In de supermarktrekken heeft het Belgische merk zowat 40 referenties liggen, daar komen er dit jaar 12 bij. Het lanceert daarvoor een grootse marketingcampagne. En de West-Vlaamse eigenaar Roger & Roger pompt 60 miljoen in de uitbreiding van z’n fabriek in Moeskroen.