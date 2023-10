Het consumentenkrediet in ons land kent een verrassende groei. In de eerste jaarhelft zijn al 10% meer contracten afgesloten. Niet omdat er pakweg meer televisies op krediet aangekocht zijn. De groei zit in de “groene” consumentenkredieten. Geld dat naar woningisolatie gaat of de installatie van zonnepanelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Trends.