Vanaf morgen is het opnieuw zover: voor de 56ste keer is het circuit van Spa-Francorchamps drie dagen lang het middelpunt van de wereldtop in de autosport, met de Grote Prijs van België Formule 1. Evident is dat niet, want Francorchamps moet vechten voor z’n plaatsje op de Formule 1-kalender, en moet mee met z’n tijd. Het vervelt daarom steeds meer tot een autosport-festival.