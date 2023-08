Vanaf vandaag kunnen gamefanaten de langverwachte finale versie kopen van Baldur’s Gate 3. Dat videospel kleurt Belgisch : het Gentse Larian Studios heeft immers zes jaar lang meegewerkt aan de fantasygame, die nu al een kaskraker is. De testversie van het spel is de afgelopen twee jaar maar liefst twee miljoen keer verkocht. De finale versie, die gisteren al in de VS uitkwam, is ondertussen al ruim 200.000 keer over de toonbank gegaan.