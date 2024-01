Net vandaag is het landbouwrapport voorgesteld. Daaruit blijkt dat de Vlaamse landbouwbedrijven bijzonder efficiënt produceren, maar dat vertaalt zich voor veel boeren niet in hun gemiddelde inkomen. In 2022 – het laatste beschikbare cijfer – lag dat 8 procent lager dan dat van een loontrekkende. Over tien jaar bekeken zelfs 17 procent lager. Het rapport is voorgesteld in Kinrooi, de thuisgemeente van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns, waar boze boeren hem opwachtten.