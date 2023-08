BEKIJK – Frank Vranken over verlaging kredietscore VS: ‘Dit zat er eigenlijk aan te komen’

Rode beurzen waren het vandaag. Een reactie op de verrassende ratingknip voor de Verenigde Staten gisteravond. Zoals S&P dat in 2011 al deed, trok kredietratingbureau Fitch de triple A-rating van de VS in, de beste kredietscore. Voor de grootste schuldenaar ter wereld betekent dat gezichtsverlies. Fitch wijst op de aanzwellende schuldgraad van de VS en het steeds weerkerende gekrakeel tussen Democraten en Republikeinen over het optrekken van het schuldenplafond. Waarbij, zoals deze lente nog, ei-zo-na een wanbetaling