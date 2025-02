In de haven van Gent is Foster begonnen aan de bouw van een hypermoderne ‘monoslibverwerker’. Die zal energie en fosfor winnen uit het slib van rioolwater. De energie gaat naar staalproducent ArcelorMittal, terwijl fosfor een grondstof is voor kunstmest. De Foster-verwerkingsinstallatie is een joint venture tussen afvalverwerker Indaver en bouwgroep Besix. Het slib komt dan weer van waterbeheerder Aquafin.