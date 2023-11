Flanders Make opent z’n derde innovatiecentrum, deze keer in Kortrijk. Bedrijven kunnen daar in realistische omstandigheden innovaties testen om hun productieprocessen of logistiek te verbeteren. Denk aan robots, slimme camera’s of drones. Flanders Make hoopt dat ook kmo’s een kijkje komen nemen, want het is ook voor hen belangrijk om competitief te blijven.