Voor het tweede jaar op rij is de fietsverkoop teruggevallen in ons land. Van bijna 700.000 verkochte tweewielers in topjaar 2022 zijn we teruggevallen tot dik 540.000 exemplaren in het voorbije jaar. Zo rapporteert sectororganisatie Traxio bij de start van Bike Brussels in Tour & Taxis. Traxio hoopt vooral op fietsleasing via de werkgever om de verkoop weer op te krikken. Het kan nu ook voor wie in het onderwijs werkt, of bij defensie.