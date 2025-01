De Limburgse branstoffengroep Group Bruno neemt alle 9 tankstations van André Celis over. Zo wil de groep, die ook eigen foodcorners en winkels in treinstations uitbaat, verder groeien in Vlaanderen. Group Bruno had al 25 tankstations in Limburg en 1 in Antwerpen, daar komen er nu 9 bij in Vlaams-Brabant. Tegen 2030 wil het 50 tank- en laadlocaties over heel Vlaanderen uitbaten.