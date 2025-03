Het eigen financieel vermogen binnen Europa beter inzetten. Dat is de idee achter het actieplan van de Europese Commissie om spaargeld gemakkelijker naar de economie te laten vloeien. Het plan voor die zogenaamde ‘spaar- en beleggingsunie’ was er langer, maar door de snel veranderende geopolitieke situatie is het nu nog belangrijker geworden.