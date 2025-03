De Europese Commissie heeft woensdag een plan voorgesteld om de competitiviteit van de staal- en metaalindustrie in Europa te versterken. Er komt onder meer een clausule die importeurs ervan moet weerhouden om de oorsprong van metalen te veranderen. De staalsector zelf wijst in een reactie naar “de olifant in de kamer”: de hoge energieprijzen in Europa.