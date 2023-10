Waarschijnlijk zal Europa ongeveer een derde van z’n autoproductie kwijtspelen aan China. Dat voorspelt sectorkenner en industrieel Guido Dumarey in Trends Talk. De Chinezen hebben een voorsprong in de productie en verkoop van elektrische auto’s. Die halen we niet gauw in. Dat betekent dus stevig jobverlies bij de Europese automerken.