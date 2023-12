U heeft het misschien niet bewust gemerkt, de Europese Unie kent een historische omwenteling, een revolutie bijna. Dat is de analyse van professor Marc De Vos, Europa-expert en één van onze vaste Trends-columnisten. Hij is dit weekend te gast in Trends Talk. Op een kleine 200 dagen voor de Europese verkiezingen brengt hij samen met Trends zijn nieuwe boek uit: “Grootmacht Europa”.