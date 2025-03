De Belgische bouwmaterialengroep Etex heeft in het Britse Bristol een nieuwe gipsplaatfabriek geopend, naast zijn al bestaande vestiging. Het gaat om een investering van 200 miljoen euro, de grootste productie-investering ooit voor Etex. Dat de Belgische groep zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uitbreidt, is geen toeval.