Wetenschappers van het Georgia Institute of Technology in de VS zijn erin geslaagd de eerste werkende halfgeleider of microchip van grafeen te maken. Totnogtoe worden chips vooral gemaakt van silicium. Maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Volgens de onderzoekers zouden de chips van grafeen de weg kunnen openen naar kleinere, snellere en efficiëntere elektronische apparaten.