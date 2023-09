De eerste twee delen van de nieuwe Scheldetunnel zijn klaar. Samen met zes andere delen zullen ze de nieuwe tunnel onder de Schelde vormen, die in 2030 in Antwerpen in gebruik zal worden genomen. De tunnel is een belangrijke schakel in de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse Ring rond maakt. De bouw van de tunnelelementen gebeurt niet in Antwerpen, maar in een dok in Zeebrugge.