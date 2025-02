Op 31 maart zullen de socialistische en christelijke vakbond hun algemene staking houden. Dat raakte bekend na het eerste overleg tussen premier Bart De Wever en zijn vice-premiers, met de vakbonden en de werkgeversorganisaties verzameld in de Groep van Tien. Daar maakte de regering duidelijk dat ze ruimte geeft aan het sociaal overleg en dat de sociale partners wel degelijk onderhandelingsmarge hebben. Al is de vraag hoe groot die in de praktijk zal zijn.