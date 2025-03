Voor het eerst is er een drone door het streng gereglementeerde luchtruim van de luchthaven van Zaventem gevlogen, volledig vanop afstand bestuurd. Zonder dat de piloot ‘m nog kon zien. Dat is niet alleen een primeur voor ons land, maar voor heel Europa. Het initiatief komt van SkeyDrone. Een dochterbedrijf van luchtverkeersleider Skeyes, waarin ook Brussels Airport vertegenwoordigd is.