In Paleis 7 van Brussels Expo is Futurebuild Belgium van start gegaan, een tweedaags evenement dat vooral draait rond duurzame innovaties in de bouwindustrie. Anders dan bij Batibouw richten de meer dan 100 standhouders zich uitsluitend op een professioneel publiek van bijvoorbeeld architecten en aannemers, maar ook overheden. De CO2-uitstoot tot nul herleiden tegen 2050, dat is een van de grootste uitdagingen waar de bouwindustrie momenteel voor staat.