De oplossingen voor veel Europese problemen en uitdagingen liggen in onze eigen handen. Namelijk meer Europese samenwerking en integratie. Die boodschap bracht Mario Draghi, de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, aan het Europees Parlement in Brussel. Hij deed dat in het kader van de European Parliamentary Week, waarin de parlementsleden zich buigen over economisch bestuur en begrotingsbeleid.