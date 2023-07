BEKIJK – Digitalisering moet papierberg justitie doen wegsmelten

Nieuwe gerechtelijke dossiers worden vanaf volgend jaar standaard digitaal bewaard in plaats van op papier. Net voor het weekend heeft de ministerraad een wetsontwerp in die zin goedgekeurd. Op die manier moet er mondjesmaat een einde komen aan de kilometerslange archieven in kelders en op zolders van onze gerechtsgebouwen. Het moet het sluitstuk worden van de digitalisering van justitie, die de voorbije twee jaar eindelijk van de grond kwam. Dankzij 137 miljoen euro uit het Europese relancefonds.