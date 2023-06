BEKIJK – Digitaal vergaderen in de toekomst: Barco pakt uit met nieuwste toepassingen

In zijn hoofdkwartier in Kortrijk heeft het technologiebedrijf Barco zijn Meeting Experience Center geopend. Acht verschillende types vergaderzalen, allemaal uitgerust met de nieuwste generatie van Clickshare. Dat is een toestel om de inhoud van een computerscherm draadloos over te brengen naar een groot scherm tijdens online vergaderingen. Clickshare is de voorbije jaren uitgegroeid tot zijn goudhaantje. Wereldwijd heeft Barco er intussen al meer dan een miljoen stuks van verkocht.