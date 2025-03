De EU-leiders hebben donderdag een akkoord bereikt over een plan om de Europese defensie te versterken. Dat omvangrijk defensieplan kost de 27 lidstaten als vanzelfsprekend handenvol geld. Marktstrateeg Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) brengt in onze studio meer duiding over de economische impact van de Europese defensie-renaissance.