Digi Belgium neemt een belangrijke stap in z’n masterplan om midden volgend jaar de vierde gsm-operator te worden in ons land. De nieuwkomer heeft een akkoord gesloten met Proximus om in de beginjaren diens netwerk te mogen gebruiken, in afwachting van de uitrol van een eigen netwerk van gsm-masten. Om die uitrol een snelstart te geven, koopt Digi ook 400 ongebruikte gsm-masten over van Proximus.