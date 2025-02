BEKIJK – ‘De weg naar herindustrialisering van Europa is opnieuw een topprioriteit’: studiogesprek met Yves Verschueren (essenscia) over de beloftes van von der Leyen

Vandaag 26 februari kwam Ursula von der Leyen naar Antwerpen om de ‘Clean Industrial Deal’ van de Europese Commissie voor te stellen. Precies een jaar geleden legde de industrie in de Verklaring van Antwerpen haar grieven op tafel. In welke mate komt Europa nu tegemoet aan de verzuchtingen die de Europese bedrijfsleiders vorig jaar hebben geuit? Yves Verschueren, topman van essenscia, de koepelorganisatie boven de Belgische chemie en life sciences, brengt daarover toelichting in onze studio.