BEKIJK – De liberale vakbond staakt niet mee op 31 maart: studiogesprek met ACLVB-voorzitter Gert Truyens

De liberale vakbond doet niet mee met de nationale staking van 31 maart, schrijft de ACLVB in een open brief. Dat is opmerkelijk, want zo lijkt er een breuk te zitten in de gezamenlijke strijd van de drie grote vakbonden tegen de hervormingsplannen van de regering-De Wever. De liberale vakbond verkiest onderhandelingen met de werkgevers in de Groep van Tien om constructieve druk uit te oefenen. ACLVB-voorzitter Gert Truyens brengt meer toelichting over het standpunt van de liberale vakbond in onze studio.