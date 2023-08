Premier De Croo is niet van plan om de onderhandelingen over een fiscale hervorming opnieuw op te starten. De prioriteit van zijn Vivaldi-regering is nu de begrotingscontrole. Dat heeft de premier gezegd tijdens zijn bezoek aan Volvo Car Gent. Een fabriek die een leidinggevende rol speelt in de Europese auto-industrie. En daarvoor volop inzet op innovatie en opleiding van het personeel.