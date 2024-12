DATS 24 zet stevig in op de toekomst van elektrisch rijden. Tegen 2028 wil de energieleverancier maar liefst 10.000 laadpunten uitrollen in ons land. Die komen niet alleen bij Colruyt-winkels, maar ook bij andere retailers, zowel binnen als buiten de Colruyt-groep. Door in te zetten op schaalvoordelen wil DATS 24 de prijzen voor elektrisch laden naar eigen zeggen competitief houden.