Chicago en Londen hebben de trend al gezet, en nu is Brussel aan zet. Working From, het coworkingconcept van de Britse hotelketen The Hoxton, heeft zijn derde vestiging geopend wereldwijd, in de Kruidtuinwijk in onze hoofdstad. In de vroegere IBM-toren – die intussen is omgedoopt tot Victoriatoren – biedt Working From 580 werkplekken aan in een bijzonder stijlvol én energieneutraal gebouw.