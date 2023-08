Het hing al langer in de lucht en is nu officieel: de Chinese economie kampt met deflatie of negatieve inflatie. De consumentenprijzen zakten vorige maand met 0,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. De eerste daling sinds begin 2021. De Chinese economie heeft af te rekenen met een haperende binnen- en buitenlandse vraag, zo blijkt.